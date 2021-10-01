Названы вакансии для пенсионеров с зарплатой более 170 тысяч рублей

«Работа.ру»: оператору по добыче нефти и газа готовы платить175 тысяч рублей

Должности оператора по добыче нефти, сварщика, геодезиста, домработницы и шеф-повара названы самыми высокооплачиваемыми вакансиями для людей предпенсионного и пенсионного возраста в России. Зарплата на этих должностях может составлять 100-175 тысяч рублей в месяц, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Работа.ру».

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Оператору по добыче нефти и газа в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) готовы платить 170-175 тысяч рублей в месяц. Более 145 тысяч рублей предлагают опытному сварщику на машиностроительном заводе в Санкт-Петербурге. Машинист паровой передвижной депарафинированной установки в Новом Уренгое может рассчитывать тоже на 145 тысяч рублей.

Строительная компания в Красноярском крае ищет геодезиста, которому готовы платить от 120 тысяч рублей. До 120 тысяч рублей предлагают домработнице в Москве, а от 100 тысяч рублей — шеф-повару в Хабаровске.

Ранее сообщалось, что одну из самых высоких зарплат для российских пенсионеров и людей предпенсионного возраста (до 250 тысяч рублей в месяц) готовы платить психиатру-наркологу в Санкт-Петербурге. Повару в Норильске предлагают до 240 тысяч рублей за вахту.