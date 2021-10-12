Россияне оказались готовы врать ради карьеры

Почти половина россиян (45 процентов) заявили, что они обманывали начальство или коллег ради карьеры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Работа.ру».

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Более половины опрошенных (55 процентов) подчеркнули, что никогда не врали по рабочим вопросам, а 11 процентов отметили, что для них ложь вполне допустима для достижения карьерных целей. Около 35 процентов респондентов сказали, что все зависит от ситуации.

Чаще всего россияне оказались готовы врать по поводу опозданий (18 процентов), каждый десятый обманывал по поводу срыва сроков выполнения работ. Столько же опрошенных признались, что скрывали плохое качество выполненной работы, а семь процентов лгали о причинах увольнения. При этом обман на работе привел к конфликтам для 33 процентов респондентов.

В прошлом году о том, что для достижения карьерных целей допустимо лгать, заявили 31 процент респондентов. При этом 54 процента опрошенных признались, что им приходилось врать начальству или коллегам, 46 процентов заявили, что никогда не лгали по рабочим вопросам.

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