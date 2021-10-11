Россиянам рассказали о профессиях будущего

CEO сервиса Работа.ру Вадим Шаповалов в рамках спецпроекта «Ленты.ру» к 180-летию Сбера рассказал, какими станут профессии в скором будущем.

По словам Шаповалова, новые профессии будут появляться на стыке отраслей, и многие из них будут связаны с информационными технологиями. «Из профессий, актуальных в будущем, можно смело назвать, например, специалистов по альтернативным видам энергии, руководителей цифровой трансформации, а также специалистов по IT- и ИИ [искусственный интеллект]-этике», — отметил Шаповалов.

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Кроме того, специальности ближайшего будущего окажутся тесно связаны с адаптацией общества к новым технологиям и их органичным внедрением. «Понятие профессии трансформируется, и на смену привычной специальности приходит портфель компетенций специалиста, с помощью которого он может подключаться к выполнению разных работ, а также проектной деятельности», — говорит эксперт.

При этом появление новых профессий, непосредственно связанных с роботизацией и автоматизацией, не приведет к полному вытеснению людей с рынка труда. Нынешние специалисты вынуждены будут адаптироваться к новым условиям и повышать квалификацию, но те, кто справится с этой задачей, смогут органично вписаться в мир будущего и сохранить свои позиции, считает Шаповалов.

Спецпроект «Ленты.ру» приурочен к 180-летию Сбера. В нем подробно рассказывается о масштабных технологических и социальных преобразованиях, которые переживает человечество в связи с началом четвертой промышленной революции. Эти перемены уже касаются генетики, биоинженерии, медицины, экономики, образования и других ключевых сфер. Спикерами проекта стали ведущие специалисты Сбера.