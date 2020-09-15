Названа доля способных лгать ради карьеры россиян

Сервис «Работа.ру» провел исследование, выявившее долю россиян, способных соврать ради продвижения по карьерной лестнице. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, о том, что для достижения карьерных целей допустимо лгать, заявили 31 процент респондентов. Еще треть россиян заявили, что когда-либо сталкивались с конфликтными ситуациями с начальством и коллегами из-за лжи на работе. При этом 54 процента опрошенных признались, что им приходилось врать начальству или коллегам, 46 процентов заявили, что никогда не лгали по рабочим вопросам.

Чаще всего люди на работе лгут из-за причины опозданий, этот вариант назвали 31 процент опрошенных. Ещё 14 процентов признались, что врали о срыве сроков выполнения работ. Каждый восьмой россиянин обманывал коллег о причинах увольнения или скрывал плохо выполненную работу. Еще пять процентов участников опроса назвали причиной лжи скрытие служебного романа, столько же преувеличивали свои навыки. Три процента респондентов сознались, что обманывали на работе своих клиентов, а еще два процента скрывали от начальства нецелевое расходование средств.

При этом 39 участников опроса заявили, что никогда не лгали по названным поводам. В варианте «другое» россияне отмечали, что им приходилось лгать начальству, чтобы выручить коллег или друзей на работе.

Опрос проводился в сентябре во всех округах России, в нем приняли участие 4,6 тысячи человек.

Ранее исследование показало, что лишь 36 процентов жителей страны связали свою жизнь с тем направлением, на которое учились в вузе или училище. Соответственно, 64 процента респондентов ответили, что не работают по полученной специальности. При этом 40 процентов признались, что никогда по ней и не работали, а 24 процента — что работали, но в прошлом.