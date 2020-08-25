Работники оценили эффективность своего труда на удаленке

Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group (BCG) провела опрос среди сотрудников компаний по всему миру с целью выяснить, как они оценивают изменение производительности своего труда с переходом на удаленную работу. Об этом пишет РБК.

В связи с пандемией коронавируса работодатели перевели на удаленную работу около 40 процентов своих сотрудников. Согласно результатам исследования, около 75 процентов респондентов заявили, что в первые несколько месяцев они сохранили или даже повысили свою производительность. Опрос также показал, что для коллективных задач этот показатель снизился до 51 процента.

Чаще всего респонденты называли четыре фактора, которые они связывают со своей производительностью — независимо от того, работают ли они в офисе или удаленно. К ним они отнесли социальные связи, физическое и психологическое состояние и доступность необходимых рабочих инструментов. При этом, как пояснила управляющий директор BCG Екатерина Тимофеева, социальные связи оказались для работников наиболее важными. Те из них, кто доволен поддерживаемым уровнем социальных связей с коллегами, в два-три раза чаще других заявляли о сохранении или улучшении своей производительности в совместных задачах.

Больше всего респонденты жаловались на нехватку неформального общения, которое у них было в офисе, в частности на отсутствие «возможности спонтанно подходить к столу коллеги, чтобы обсудить проблему». Скучали работники и по «неформальным встречам и мероприятиям на работе». Те же сотрудники, которые оказались довольными всеми четырьмя факторами, рассказали о повышении продуктивности своей работы. При этом 60 процентов опрошенных высказались за сохранение гибкости в организации их труда, рассмотреть такую возможность планируют 70 процентов компаний.

Ранее исследователи сервиса «Работа.ру» назвали россиянам самые высокооплачиваемые вакансии для работы на удаленке в августе. Так, от 250 тысяч рублей в месяц может получать главный по сторис в компании-производителе смартфонов. Зарплату от 175 тысяч рублей предлагают инженеру автоматизированного тестирования. Тройку наиболее высокооплачиваемых вакансий на удаленке замкнула позиция менеджера по подбору персонала.