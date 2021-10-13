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Путин назвал низкие доходы россиян главным врагом общества

Президент России Путин заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы граждан
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Фото: Евгений Паулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами новой Думы заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы миллионов граждан. Трансляцию вело издание РБК.

Российский лидер считает, что низкие доходы угрожают стабильному развитию государства. В три ближайших года на социальную поддержку граждан предполагается направить 41,5 триллиона рублей, отметил Путин. Он также добавил, что необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми.

41,5
триллиона рублей
направят на социальную поддержку граждан в ближайшие три года

Планы

Спикер Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин пообещал добиваться существенного повышения доходов граждан России. Он заявил, что проблема, о которой идет речь, действительно существует и должна «быть во главе повестки».

Володин напомнил о мерах адресной поддержки, которые уже действуют и, по его словам, также вносят вклад в рамках борьбы с бедностью. В числе главных задач, над которыми предстоит работать помимо повышения благосостояния граждан спикер также упомянул создание условий для роста экономики, обеспечение безопасности и защиту суверенитета страны.

Цели по бедности

В июле Путин поручил руководству страны скорректировать цели по снижению уровня бедности населения.

Глава государства добавил, что основной удар по экономике и доходам населения за последнее время нанесла пандемия коронавируса. Он добавил, что за год рост зарплат россиян в реальном выражении составил 3,9 процента.

Повышение МРОТ

Кабинет министров России предложил повысить с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,4 процента, с 12 792 до 13 617 рублей. Об этом говорится в законопроекте, внесенном правительством в Госдуму.

Предложенный МРОТ составит 42 процента от величины медианной заработной платы (составляет 32 422 рубля, половина работников в России получают больше этой зарплаты, половина — меньше) в 2020 году. Рост оплаты труда затронет 2,7 миллиона человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

При этом первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев назвал МРОТ анахронизмом и предложил отказаться от него. По его словам, привязка к МРОТ налогообложения и многих административных штрафов приносит больше вреда, чем пользы.

Города с самыми высокими зарплатами

Эксперты РИА Новости назвали три российских города с самыми высокими зарплатами в первом полугодии 2021 года. Специалисты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора.

Лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард: в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа на одну среднюю зарплату (106 тысяч рублей) можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. Южно-Сахалинск в этом рейтинге занял второе место, далее расположились Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

При этом самая высокая зарплата в денежном выражении оказалась в Анадыре, столице Чукотки (129 тысяч рублей). Однако на эту сумму можно приобрести 4,4 фиксированных набора товаров и услуг, поэтому город занял четвертое место в рейтинге.

Мнение россиян

Согласно опросу сервиса «Работа.ру», 40 процентов жителей России согласились отказаться от одного-трех выходных ради увеличения заработной платы в среднем до 100,2 тысячи рублей.

Еще 13 процентов респондентов заявили, что могут отработать четыре-шесть дополнительных дней в месяц за зарплату в 113,7 тысячи, а 7 процентов готовы работать более шести дней выходных за 117,3 тысячи.

При этом 12 процентов россиян заявили, что могут и вовсе отказаться от отдыха, если им будут платить 128,7 тысячи в месяц.

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