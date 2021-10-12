Володин пообещал добиваться повышения доходов россиян

Спикер Госдумы восьмого созыва Вячеслав Володин пообещал добиваться существенного повышения доходов граждан России. Ответ на соответствующий вопрос журналистов опубликовал Life.

Председатель нижней палаты парламента заявил, что проблема, о которой идет речь, действительно существует и должна «быть во главе повестки».

«Мы должны совместно с правительством постараться сделать все для того, чтобы каждая социальная группа, которая чувствует проблему, получила помощь и поддержку», — заявил спикер Госдумы и подчеркнул, что для этого придется работать всем более ответственно.

Володин напомнил о мерах адресной поддержки, которые уже действуют и, по его словам, также вносят вклад в рамках борьбы с бедностью. В числе главных задач, над которыми предстоит работать помимо повышения благосостояния граждан спикер также упомянул создание условий для роста экономики, обеспечение безопасности и защиту суверенитета страны.

«И если мы все будем так относиться к своей работе, вне зависимости от партийной принадлежности, у нас многое получится. И мы быстрее победим бедность», — заключил он.

12 октября состоялось первое заседание Государственной Думы восьмого созыва, состав которой избрали на выборах в сентябре. На нем Володин был переизбран председателем нижней палаты парламента. В ходе встречи с депутатами глава государства Владимир Путин назвал главным врагом российского общества низкие доходы миллионов граждан.