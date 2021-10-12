Володин пообещал Путину начало работы Госдумы нового созыва «без раскачки»

На следующий день после первого заседания Государственной Думы восьмого созыва, которое состоялось во вторник, 12 октября, начнут работать ее комитеты, а также состоится совещание совета Госдумы. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил в ходе встречи депутатов с президентом России Владимиром Путиным, трансляцию которой вел на своем YouTube-канале ТАСС.

«Должна быть повестка, которая будет объединять депутатов независимо от их партийной принадлежности. Поэтому для нас начало работы многое значит, причем без раскачки», — сказал Володин, улыбнувшись.

Перед этим он также выразил надежду, что голоса, отданные за представителей пяти политических партий, прошедших в Госдуму, помогут парламенту влиять на принимаемые в стране решения, и что будет полноценная возможность обсуждать эти решения.

Помимо этого, Володин отметил, что возросшее число комитетов нижней палаты парламента поможет готовить более качественные законы.

Ранее 12 октября состоялось первое заседание Государственной Думы восьмого созыва, состав которой был избран на выборах в сентябре. На нем Вячеслав Володин был переизбран председателем нижней палаты парламента.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. После обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» победила с результатом 49,82 процента голосов. КПРФ набрала 18,93 процента и заняла второе место. Также в парламент прошли ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).