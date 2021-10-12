Путин поздравил депутатов Госдумы VIII созыва с победой на выборах и началом работы

Президент России Владимир Путин обратился к депутатам Госдумы восьмого созыва и поздравил их с началом работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства также поздравил депутатов с тем, что они одержали победу на выборах.

По словам российского лидера, для успешной работы Госдумы важно учитывать преемственность и соблюдение парламентских традиций, хранимых людьми, «которые создавали и приумножали эти традиции».

Он добавил, что появление в Госдуме новых депутатов и фракции партии «Новые люди» доказывает, что политическая система страны развивается и отвечает на запросы общества. Путин напомнил, что 218 из 450 избранных депутатов будут работать впервые.

Первое заседание Госдумы восьмого созыва состоялось ранее 12 октября. На нем избрали председателя нижней палаты парламента — им снова стал Вячеслав Володин, а также вице-спикеров.