Избраны вице-спикеры Госдумы восьмого созыва

По результатам голосования на первом заседании ГД восьмого созыва первыми заместителями председателя Государственной Думы избрали Александра Жукова от фракции «Единая Россия» и Ивана Мельникова от КПРФ. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-спикерами от фракции парламентского большинства избраны Алексей Гордеев (бывший министр сельского хозяйства России, губернатор Воронежской области и член правительства Михаила Мишустина, который перешел на работу в Госдуму в 2020 году), Анна Кузнецова (бывший детский омбудсмен, член первой пятерки «Единой России» на выборах в Государственную Думу).

Также вице-спикерами стали Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, которые были вице-спикерами Госдумы седьмого созыва, и Шолбан Кара-Оол (бывший глава республики Тыва, покинувший этот пост в апреле 2021 года).

От фракции «Справедливая Россия — За правду» был избран Александр Бабаков (был вице-спикером Госдумы в период с 2007 по 2011 годы), от ЛДПР — Борис Чернышов (30-летний член партии, который работал в Рособрнадзоре), от «Новых людей» — Владислав Даванков (бывший заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей»).

Ранее стало известно, что депутат от «Единой России» Вячеслав Володин, который возглавлял Государственную Думу прошлого созыва, переизбран председателем нижней палаты парламента. За его кандидатуру проголосовали 360 депутатов.