Володина переизбрали спикером Госдумы

Депутат от «Единой России» Вячеслав Володин, который возглавлял Государственную Думу прошлого созыва, переизбран председателем нижней палаты парламента. Об этом во вторник, 12 октября, сообщает ТАСС.

За кандидатуру Володина проголосовали 360 депутатов. Еще 61 парламентарий поддержал представителя КПРФ Дмитрия Новикова.

Помимо этого, депутаты избрали девятерых вице-спикеров. Первыми заместителями председателя нижней палаты парламента стали Александр Жуков (ЕР) и Иван Мельников (КПРФ), которые, как и Володин, сохранили свои посты.