Путин назвал главного врага

Президент России Владимир Путин назвал главным врагом страны низкие доходы миллионов граждан. Об этом он заявил на встрече с депутатами новой Думы. Трансляцию вело издание РБК.

Он уверен, что низкие доходы угрожают стабильному развитию страны. В три ближайших года на социальную поддержку россиян предполагается направить 41,5 триллиона рублей, добавил Путин. Президент отметил, что нужно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми.

В сентябре президент уже называл главных врагов России. Тогда он тоже отмечал бедность, а также проблемы в образовании, здравоохранении и инфраструктуре. Глава государства указал, что важно повышать уровень благосостояния россиян, потому что в стране в бедности живет значительная часть населения.

В июле Путин поручил скорректировать цели по снижению уровня бедности населения. Он отметил, что за год рост зарплат россиян в реальном выражении составил 3,9 процента.