Названы три российских города с самыми высокими зарплатами в первом полугодии 2021 года: самый высокий уровень оказался в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве. Об этом сообщают эксперты РИА Новости.

Специалисты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора.

Лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард: в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа на одну среднюю зарплату (106 тысяч рублей) можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. Южно-Сахалинск в этом рейтинге занял второе место, далее расположились Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

При этом самая высокая зарплата в денежном выражении оказалась в Анадыре, столице Чукотки (129 тысяч рублей). Однако на эту сумму можно приобрести 4,4 фиксированных набора товаров и услуг, поэтому город занял четвертое место в рейтинге. Как отмечают эксперты, в северных городах, которые заняли одни из первых мест, сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых в сложных климатических условиях.

Ранее в октябре специалисты исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» нашли одну из самых высоких зарплат в России: осенью текущего года на удаленке предложили Android-разработчику. «Веб-компания в Санкт-Петербурге ищет на удаленку Android-разработчика с зарплатой от 500 тысяч рублей для развития нового направления в области крипто и dating-приложений», — говорится в исследовании.