В России предложили увеличить МРОТ

Кабмин внес в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году на 6,4% до 13 617 рублей

Кабинет министров России предложил повысить с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 6,4 процента, с 12 792 до 13 617 рублей. Об этом говорится в законопроекте, внесенном правительством в Госдуму.

Предложенный МРОТ составит 42 процента от величины медианной заработной платы (составляет 32 422 рубля, половина работников в России получают больше этой зарплаты, половина — меньше) в 2020 году. Рост оплаты труда затронет 2,7 миллиона человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

В конце августа первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев назвал МРОТ анахронизмом и призвал отказаться от него. По его словам, привязка к МРОТ налогообложения и многих административных штрафов приносит больше вреда, чем пользы. Вице-премьер Татьяна Голикова в ответ заявила, что отказ от МРОТ угрожает хаосом для экономики.

По результатам летнего исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавил рейтинг российских регионов по уровню зарплат. На втором месте расположилась Магаданская область, на третьем — Ненецкий автономный округ (НАО).