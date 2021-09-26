Ряду россиян повысят зарплату в октябре

«МК»: ряду бюджетников повысят зарплату на четыре процента с 1 октября

С 1 октября начнется индексация заработных плат сотрудникам бюджетных организаций. Однако она коснется не всех работников, а только ряда россиян. Размер индексации определят в зависимости от профессии и региона проживания сотрудника. В среднем он составит четыре процента, сообщает «МК».

Кому повысят зарплату

Согласно Трудовому кодексу России, работодатель обязан повышать зарплату работникам, опираясь на уровень инфляции в стране. Так, размер оклада всем бюджетникам повышается на основании нормативно правовых актов. Соответственно, очередную индексацию заработных плат для работников этой сферы начнут производить с 1 октября.

Однако увеличения зарплаты не стоит ожидать сотрудникам сфер, указанных в майских указах президента России. К ним относятся медицинские работники, педагоги, воспитатели детских садов, ученые и другие. Для этих россиян зарплата традиционно индексируется с 1 января.

В октябре зарплату повысят следующим категориям бюджетников: сотрудникам, работающим в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов, а также в других организациях.

Размер индексации

Размер прибавки к зарплате зависит от региона проживания и сферы деятельности россиянина. Субъекты страны имеют право самостоятельно определять объем индексации, однако он должен быть не менее показателя, установленного на федеральном уровне.

4 процента в среднем прибавят к зарплате ряда бюджетников

Кроме того, бюджетникам в обязательном порядке проиндексируют все выплаты, начисляемые в процентном соотношении от оклада. Например, прибавку за работу в неурочное время.

Единоразовые выплаты

В ряде регионов России сотрудники определенных профессий, включая указанные в майских указах должности, получат разные единоразовые выплаты. В Калининградской области учителям переведут по 12 тысяч рублей, а остальным работникам сферы образования — по шесть тысяч. В Тверской области размер этих выплат составит десять и пять тысяч рублей, соответственно. В Псковской области учителям и воспитателям начислят по 2,5 тысячи рублей.

Мнения экспертов

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман поддержал меру, назвав ее актуальным и необходимым шагом, который «нужно только приветствовать». Однако специалист подчеркнул, что размер индексации отстает от уровня инфляции, необходимый для компенсации.

Бюджетникам в России везет. Занятость в государственной сфере означает не только стабильную зарплату, но и ее столь же стабильную индексацию Марк Гойхман Фото: Марк Гойхман / Facebook

С мнением Гойхмана солидарен экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. По его мнению, оказываемая социальная поддержка обладает «стратегическим значением». Однако в результате индексации зарплат регионы рискуют столкнуться с дефицитом местного бюджета, который грозит сокращениями рабочих мест.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Альпари добавила, что увеличение зарплат сотрудникам бюджетной сферы — «это позитивный шаг». Она объяснила, что все целевые средства быстро окажутся в экономике, чем поддержат ее восстановление. Эксперт напомнила, что основная часть ВВП — «это все же потребление и его следствие».

Перспективы

В 2022-2023 годах проиндексируют зарплаты российским военнослужащим и правоохранителям. Это поручение дал президент России Владимир Путин, его включили в Перечень поручений по итогам второго этапа XX съезда партии «Единая Россия», размещенном на сайте Кремля.

Президент также обещал начислить всем пенсионерам единоразовые выплаты в размере десять тысяч рублей. Средства получат как работающие, так и неработающие россияне. По мнению Путина, увеличить доходы ряду россиян следует из-за ускорившейся в 2021 году инфляции.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, прогноз по инфляции в России на конец года ухудшился с пяти до 5,8 процента. Предполагается, что ВВП страны в 2021 году увеличится на 4,2 процента вместо 3,8 процента, как ожидалось ранее.