Российские судьи назвали отказ увеличить их зарплаты незаконным

Совет судей прокомментировал предложение министерства финансов России о приостановке индексации их окладов, которое сопровождает проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Соответствующий документ опубликован на сайте органа.

Отказ увеличить их зарплаты на величину индексации назван противоречащим Конституции и закону «О финансировании судов в Российской Федерации». В последнем говорится, что размер ежегодно выделяемых средств можно снизить только с согласия Совета судей. А если объем снижения более пяти процентов, то согласиться с ним должен съезд судей.

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В Совете заметили, что индексация в зависимости от темпов инфляции является частью гарантий независимости судей, поскольку позволяет им получать соответствующее материальное обеспечение.

Правительство хочет сэкономить на судьях 1,3 миллиарда рублей в 2021 году и по 5,2 миллиарда в два следующих года. При этом, в отличие от 2014-го, когда индексация также приостанавливалась и не вызвала возражений, такая мера была прямо прописана в бюджете, а не вносилась отдельным законом.

Бюджетный комитет Госдумы начнет изучать связанные с бюджетом законопроекты и отзывы на них, в том числе о приостановке индексаций зарплат госслужащих и судей, после 15 октября.

Также власти планируют сократить дефицит бюджета за счет снижения суммы средств, выделяемых на образование, демографические проекты и пенсии. Вместе с тем увеличится господдержка СМИ и расходы на обеспечение функционирования президента страны.