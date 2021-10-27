Россияне оценили свое материальное положение

Только 15 процентов россиян признали свое материальное положение хорошим, 59 процентов — средним, а еще 25 процентов оценили его как плохое. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

Также россияне высказались об экономическом положении в стране. Только 10 процентов респондентов сочли его хорошим, 39 процентов заявили, что оно плохое, а 48 процентов назвали его средним. В последний год россияне оценивали материальное положение своей семьи выше, чем экономическое положение в стране, отметили эксперты ВЦИОМ.

Около 59 процентов россиян оценивают достаток своей семьи как средний, каждый четвертый (25 процентов) — как плохой, только 15 процентов считают его хорошим.

Медианная зарплата в России по итогам третьего квартала выросла на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Так, больше всего зарплаты увеличились в сфере информационных технологий и коммуникаций, а также финансов и страхования — на 13,5 и 13,1 процента соответственно. При этом у сотрудников здравоохранения заработок уменьшился на 0,9 процента.

В ближайшие десять лет российская экономика лишится более миллиона россиян. О сокращении численности занятых граждан заявила ранее вице-премьер России Татьяна Голикова.