Россияне массово захотели податься в курьеры на время нерабочих дней

Каждый десятый планирует устроиться курьером в сервисы доставки на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Россияне захотели массово податься в доставщики, чтобы подзаработать. Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 40 процентов опрошенных готовы подрабатывать на личном авто, 60 процентов рассматривают вакансии пеших курьеров. Среди готовых трудиться во время нерабочих дней 50 процентов — молодые специалисты или студенты, еще 15 процентов — это работающие пенсионеры.

По мнению 45 процентов россиян, курьер — это одно из самых безопасных предложений подработки во время пандемии. Количество предложений для курьеров c третьего квартала 2019 года к июлю-сентябрю 2021 года выросло в 8,7 раза. Притом средняя зарплата выросла более чем в полтора раза — с 43 185 до 66 656 рублей.

В среднем оплата за смену для пеших курьеров составляет от 3 до 3,5 тысячи рублей, для доставщиков с авто — от 4 тысяч рублей. Соответственно в период нерабочих дней автокурьер сможет заработать около 32 тысяч рублей, а пеший — от 28 тысяч рублей, но при графике не менее 12 часов в день.

Ранее сообщалось, что стоимость услуг сборщиков заказов, пеших и велокурьеров в России увеличилась в 1,5-2,5 раза с начала года. Доход работников вырос до 100 тысяч рублей в месяц.