Ежемесячные доходы курьеров в России оценили в сотни тысяч рублей

Стоимость услуг сборщиков заказов, пеших и велокурьеров в России увеличилась в 1,5-2,5 раза с начала года. Доход работников вырос до 100 тысяч рублей в месяц, пишут «Ведомости» со ссылкой на сервис SuperJob. Также стали больше зарабатывать автокурьеры — их месячный доход при полном графике может достигать 200 тысяч рублей.

Услуги доставщиков подорожали из-за кадрового дефицита. В сентябре работодатели в 3-3,5 раза чаще искали сотрудников складов и автоперевозчиков, чем в августе. Спрос на курьеров за этот период вырос в 7 раз, рассказали в сервисе по поиску работы HeadHunter.

Больше всего курьеры требуются в компании по доставке еды и продуктов. Ближе к «черной пятнице», которая стартует 25 ноября, ожидается повышенный спрос со стороны маркетплейсов и продавцов непродовольственных товаров. Сотрудники сервиса доставки считают, что обычно пиковый период заказов включает в себя неделю до новогодних праздников и первую треть января.

По данным Data Insight, за первые полгода 2021 года количество онлайн-заказов продуктов питания выросло на 268 процентов, до 118 миллионов. Сумма онлайн-продаж увеличилась на 174 процента, до 149 миллиардов рублей. Оборот доставки готовой еды за шесть месяцев 2021 года вырос до 200 миллиардов рублей, хотя за весь прошлый год он составил 136 миллиардов.

Президент ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что нехватка курьеров не только российская проблема. Почти во всех странах мира ощущается дефицит доставщиков, что вынуждает работодателей совершенствовать логистику, маршрутизацию, сборку и привлекать самозанятых.

С начала пандемии Россия столкнулась с нехваткой трудовых мигрантов. В середине октября Россия разрешила въезд 158 тысячам граждан Узбекистана, депортированным ранее за различные нарушения. Послабления не затронут граждан, депортированных на основании решения суда.