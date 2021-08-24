«Яндекс» начал доставлять еду в Париже

Компания «Яндекс» запустила аналог «Яндекс.Лавки» в столице Франции. Доставлять продукты, используя систему локальных небольших складов, компания начала уже в 10 округах Парижа, а также нескольких коммунах, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Услуга доступна примерно миллиону человек, проживающих в этих районах.

Сервис будет работать под международным брендом Yango Deli. Покупателям предлагают приобрести продукты, средства личной гигиены, товары для детей и животных. Заказы курьеры разводят на электровелосипедах и электросамокатах, объяснили в «Яндексе».

Компания работает во Франции под зарегистрированным в стране юридическим лицом Deli International. Сделать заказ можно в специальном приложении и оплатить банковской картой, рассказали в пресс-службе.

В июле компания сообщала РИА Новости, что зарегистрировала сервис доставки продуктов под брендом Yango Deli в Лондоне, а с прошлого года такие услуги «Яндекс» предлагает в Израиле. Первоначально «Лавка» запустилась в России в 2019 году.