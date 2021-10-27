Российская экономика лишится миллиона россиян

В ближайшие десять лет российская экономика лишится более миллиона россиян. О сокращении численности занятых граждан заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на форуме «Будущее сферы труда в России», сообщает ТАСС.

«Произойдет вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы — граждан от 30 до 44 лет, а это более 6 миллионов человек. При этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что в свою очередь приведет к увеличению среднего возраста занятого гражданина», — спрогнозировала Голикова.

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Вице-премьер также оценила текущую ситуацию на рынке труда. По ее словам, в 34 регионах России безработица не вернулась к уровню до пандемии. При этом в 51 субъекте достигли или превысили докризисные показатели. Вице-премьер отметила, что в каждом регионе была принята своя программа по снижению напряженности на рынке труда. Министерство труда, по словам Голиковой, продолжает мониторинг мер поддержки и вместе с региональными властями реагирует на ситуацию на текущую ситуацию.

Замглавы правительства подчеркнула, что официально зарегистрированных безработных в стране стало меньше на 76,2 процента — то есть на 2,8 миллиона человек, если сравнивать с показателями сентября 2020 года. «Что касается численности безработных граждан, которые состоят на регистрационном учете в органах службы занятости, то их численность на конец сентября 2021 года составила 877 тысяч человек, и уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 процента», — заявила Голикова.

Ранее в октябре снижение уровня безработицы отметила глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она заявила, что показатели безработицы приблизились к историческому минимуму, а количество открытых вакансий, наоборот, сильно выросло. Набиуллина предположила, что такая ситуация приведет к повышению конкуренции между работодателями и, следовательно, к росту зарплат россиян.