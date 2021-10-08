В России увеличат пособия по безработице в 2022 году. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и соцзащиты, размер максимальной помощи безработным гражданам будет равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному на 2021 год, и составит 12 792 рублей.

«Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года», — рассказали в пресс-службе.

Условия получения пособия не поменяются: после регистрации гражданина в качестве безработного первые три месяца ему будет начисляться сумма в размере 75 процентов от заработка, но не более 12 729 рублей. В следующие три месяца размер помощи составит 60 процентов от заработка, но не более пяти тысяч рублей. Минимальная сумма пособия останется на уровне 2021 года и будет составлять полторы тысячи рублей.

В сентябре стало известно, что безработных россиян также поддержат материальными выплатами при прохождении переобучения. Если гражданин был направлен службами занятости на курсы переквалификации, ему сохранят выплату пособия по безработице. Ранее меры финансовой поддержки во время переобучения предусмотрены не были.