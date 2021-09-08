Безработных россиян поддержат во время переобучения

Премьер Мишустин подписал положении о выплатах безработным россиянам во время переобучения

Россияне, признанные безработными и направленные службами занятости на курсы переобучения или переквалификации, поддержат материальными выплатами. Соответствующее положение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, пишет «Российская газета».

Отмечается, что во время прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в рамках договоров о сотрудничестве у безработных граждан сохраняется право на получение пособия по безработице. Ранее меры финансовой поддержки во время переобучения не были предусмотрены.

Кроме того, сократился срок принятия решения о направлении безработного на переподготовку или отказе в этом. Теперь службам занятости придется рассматривать подобные заявления в течение семи дней, хотя ранее на это отводили 15 рабочих дней.

Ранее россиянам раскрыли способ бесплатно овладеть новой профессией. Для этого необходимо записаться на программы переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

