В Госдуме предложили в три раза увеличить размер налогового вычета

В России предложили в три раза увеличить сумму для предельного социального налогового вычета, со 120 тысяч рублей до 360 тысяч, об этом в своем Telegram-канале рассказал один из авторов инициативы, руководитель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов должны внести в Госдуму законопроект, согласно которому россияне смогут претендовать на налоговый вычет с суммы 360 тысяч рублей.

Кто может получить налоговый вычет?

На эти деньги претендуют россияне, являющиеся налоговыми резидентами и получающие доход, облагаемый по ставке 13 процентов. Они могут вернуть частичную стоимость затрат на свое обучение, образование детей, лечение, формирование пенсионных накоплений и прохождение независимой оценки своей квалификации.

Документы, которые понадобятся для получения вычета:

— справка из бухгалтерии по форме 2-НДФЛ;

— копия договора с образовательным учреждением, медучреждением (или других организаций) на оказание медицинских услуг с реквизитами лицензии;

— свидетельство о рождении ребенка / документы об опекунстве / документы, подтверждающие родство;

— копии и оригиналы платежных документов;

— заполненная налоговая декларация.

Механизм позволяет гражданам компенсировать часть понесенных на указанные цели расходов путем возврата НДФЛ из бюджета. Сумма вычета, исходя из лимита в 120 тысяч рублей расходов и 13-процентной налоговой ставки, не превышает 15,6 тысячи рублей.

С 1 августа 2021 года граждане могут получить налоговый вычет и за потраченные на спорт деньги. Максимальная сумма для вычета так же составляет 120 тысяч рублей, размер вычета — 15,6 тысячи.

Что предлагают депутаты

Авторы законопроекта призывают увеличить предельную сумму для социального налогового вычета сразу в три раза — со 120 до 360 тысяч рублей. Это позволит россиянам вернуть максимальные 46,8 тысячи рублей уплаченного ими налога на доходы физических лиц за налоговый период. Если закон примут, ожидается, что он вступит в силу уже 1 января 2022 года.

Не менялся за десять лет

Текущее ограничение в размере 120 тысяч рублей было установлено десять лет назад (с 1 января 2009 года) и с тех пор ни разу не индексировалось. Авторы инициативы напомнили, что цены на высшее образование в России с тех пор выросли примерно в три раза. Лекарства ежегодного дорожали в среднем на десять процентов, а рубль за этот период обесценился почти в три раза.

Это даст возможность повысить, хоть и незначительно, доходы россиян, сделать более доступными для них качественное образование и медицинские услуги Пояснительная записка к законопроекту

Уровень жизни населения за последнее десятилетие упал. По данным Росстата, за 2020 год реальные доходы россиян уменьшились на 3,5 процента и оказались на 10,6 процента ниже уровня доходов 2013 года. Антикризисные социальные выплаты, включая повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми, на ситуацию положительно не повлияли. По данным Центробанка России, инфляция в 2021 году будет выше прогнозной, на 15 марта рост цен составил 5,8 процента.

В мае 2021 года реальные располагаемые доходы россиян рухнули до рекордного низкого уровня с 2009 года, поскольку коронавирус усилил давление на стагнирующую экономику. Доходы семей снизились почти на пять процентов в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.

Как получить социальный налоговый вычет

Социальные налоговые вычеты можно получить при подаче налоговой декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства налогоплательщика по окончании года с приложением копий документов, подтверждающих право на вычет. Подать заявку можно и онлайн, в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы.