В России выросли медианные зарплаты

Медианная зарплата в России по итогам III квартала 2021 года выросла на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом свидетельствует исследование специалистов «СберИндекса» и «Работа.ру», передает газета «Известия».

Так, больше всего зарплаты увеличились в сфере информационных технологий и коммуникаций, а также финансов и страхования — там они выросли на 13,5 и 13,1 процента соответственно. Кроме того, рост доходов заметен в торговле (12,9 процента), гостиничном и ресторанном бизнесе (12,8 процента), строительстве (12,5 процента), добыче полезных ископаемых (10,7 процента), сельском хозяйстве (10,3 процента), транспортировке и хранении (9,5 процента).

При этом у сотрудников здравоохранения зарплата уменьшилась на 0,9 процента. Отмечается, что оно может быть связано с надбавками, которые получали врачи и медперсонал за работу в красных зонах.

Медианная зарплата — показатель, при котором одна половина россиян получает доход меньше указанного, а другая половина — больше.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предсказала рост зарплат в стране. Она отметила, что безработица приблизилась к историческому минимуму. В то же время количество свободных вакансий на рынке труда дошло до рекордного уровня.