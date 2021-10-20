Россияне назвали сумму дохода для нормальной жизни

Почти половина россиян считают нормальным для жизни доход в 40-70 тысяч рублей в месяц

Почти половина россиян (47 процентов) считают достаточным для нормального качества жизни и формирования сбережений месячную сумму в 40-70 тысяч рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследования компаний «Росгосстрах жизнь» и «Росгосстрах».

Сумму дохода менее 40 тысяч рублей в месяц назвали достаточной 21,4 процента опрошенных. Для 19,6 процента респондентов требуется доход в 70-100 тысяч рублей, для 6,9 процента — 100-150 тысяч рублей, для 5,2 процента — 150 тысяч рублей.

Самые высокие финансовые запросы оказались у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Также исследование показало, что обычно мужчины чаще стремятся к большему доходу, чем женщины. На доход от 70 до 100 тысяч рублей чаще рассчитывают россияне в возрасте 30-49 лет.

В конце сентября аналитический центр университета «Синергия» опубликовал результаты опроса, в котором около 67 процентов россиян признались в нехватке ежемесячного дохода для комфортной жизни. Почти половине респондентов в конце месяца обычно не достает около пяти тысяч рублей для покрытия всех необходимых расходов, а каждому пятому — 10-15 тысяч рублей.

В 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 13 617 рублей — на 6,4 процента больше, чем в текущем году. Увеличение МРОТ затронет около трех миллионов россиян.