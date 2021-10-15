Богатые россияне массово набрали крупных кредитов на жилье

Состоятельные жители России в третьем квартале 2021 брали ипотеку чаще всего за пять лет

В третьем квартале 2021 года богатые россияне решили массово набрать кредитов на жилье. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подсчитало, что доля ипотеки от 12 миллионов рублей выросла до рекордных за пять лет семи процентов, пишет РБК.

С июля по сентябрь российские банки выдали состоятельным клиентам 88,1 миллиарда рублей по программам, которые не попадают под льготы, больше всего с 2016 года. По данным аналитиков ОКБ, за 2021 финансовые организации заключили 16,2 тысячи таких договоров на общую сумму в 247,6 миллиарда рублей.

Крупные банки подтвердили, что богатые жители России стали чаще брать ипотеку. За первые три квартала 2021 года ВТБ оформил 5,5 тысячи «премиум-ссуд» на более чем 100 миллиардов рублей — втрое больше, чем за аналогичный период в 2020-м. Доля таких кредитов среди общих выдач банка удвоилась и достигла 13 процентов. В «Сбербанке» тоже отметили рост спроса на «дорогую» ипотеку.

В первые девять месяцев 2021 года организация оформила 4,9 тысяч ссуд на 90,8 миллиарда рублей — в 3,3 раза больше, чем в этот же срок годом ранее. Выдача кредитов с «большим чеком» удвоилась и в «Росбанке» — в первые три квартала 2021 года она выросла до 14 процентов. Объем предоставленных средств увеличился на 144 процента — с 5 миллиардов рублей в 2020-м году до 12,2 миллиарда рублей в 2021-м. Выдавать больше кредитов в премиум сегменте стали также «Промсвязьбанк», банк «Санкт-Петербург», «Уралсиб», МКБ и «Абсолют Банк».

Рост популярности ипотеки на большие суммы эксперты объясняют подорожанием недвижимости — в 2021 году резко выросла стоимость квартир, поэтому кредиты на некоторые из них перешли в сегмент выше 12 миллионов рублей. Спрос на крупные ссуды подкрепили, по мнению аналитиков, и «относительно комфортные» ипотечные ставки — кредитование на долгий срок позволяет заемщикам ежемесячно выплачивать удобную им сумму. Еще одной причиной эксперты назвали рост предложения на премиум-рынке — появилось много объектов с высоким инвестиционным потенциалом под исторически низкий процент.

К тому же, богатому заемщику выгоднее купить жилье в ипотеку, чем выводить собственные средства из бизнеса или других активов, считают эксперты. Первоначальный взнос по таким сделкам обычно достигает 30 процентов от стоимости недвижимости, а сам кредит берется на 20 лет. В ОКБ отметили, что состоятельные клиенты, как правило, гасят ипотеку досрочно и быстрее, чем те, кто брал у банка меньшую сумму. Например, взятые в 2011 году ссуды от 12 миллионов рублей были закрыты в среднем за 53 месяца, а до 12 миллионов рублей — за 60.

Самый популярный у богатых россиян тип жилья банки единогласно определить не смогли. В Сбербанке считают, что чаще всего такие клиенты берут деньги на «вторичку». В ВТБ зафиксировали примерно равный спрос на оба типа жилья, но в 2021 году спрос на «первичку» оказался на семь процентов выше. Представители ВТБ и МКБ ожидают, что популярность «премиум-ипотеки» продолжит набирать обороты и достигнет рекордных значений в конце года, а аналитики Промсвязьбанка считают, что дальнейшее повышение ключевой ставки сделает дорогую недвижимость менее привлекательной и заставит обратить внимание на другие активы.