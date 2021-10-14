Набиуллина рассказала об условиях для появления доступного жилья в России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала об условиях, которые необходимы для появления доступного жилья в России в ходе интервью на YouTube-канале «Фанимани».

По ее словам, для этого нужна совокупность трех факторов. В частности, это рост доходов населения, снижение стоимости жилья и доступность ипотеки. «Эти все параметры должны идти вместе», — подчеркнула Набиуллина. Она пояснила, что для того, чтобы взять кредит даже с околонулевой ставкой, необходимо его выплачивать из будущих доходов.

При этом, если ипотека растет быстрее доходов граждан, то такие кредиты будут брать люди с недостаточным уровнем доходов. «А мы знаем, к счастью, не по своей истории, к чему это может приводить», — заключила глава Центробанка.