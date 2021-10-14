В России в сентябре на 7% снизился объем выдачи потребительских кредитов

В сентябре 2021 года россияне стали брать меньше кредитов на жизнь — выдача потребительских займов снизилась на семь процентов по сравнению с августом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

В количественном выражении объем потребительских кредитов, выданных в сентябре, составил 362,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 6,8 процента в количественном выражении и 31 процент по объему выданных средств.

Глава «Эквифакса» Олег Лагуткин объяснил, что одним из факторов снижения выдачи кредитов стали повышение ключевой ставки, отразившейся на стоимости кредитования, а также политика Центробанка, направленная на ужесточение условий выдачи кредитов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила о риске перегрева на рынке потребительского кредитования. По ее словам, в нынешнем году объем выданных займов может вырасти на 20 процентов на фоне более медленного восстановления уровня доходов населения. Такая ситуация, отметила глава ЦБ, чревата социальными и финансовыми рисками.

Во избежание их регулятор с октября ввел надбавки к коэффициенту риска по потребительским кредитам. Он умножается на выданные банком займы определенной категории при расчете норматива достаточности капитала. Чем выше риск-коэффициент, тем меньше оказывается показатель норматива при неизменной величине капитала. Для соблюдения требований ЦБ банки вынуждены либо сдерживать темпы кредитования, либо пополнять размер собственных средств.

