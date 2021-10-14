Российским банкам решили закрыть лазейку для навязывания услуг

Центробанк России предложил изменить правила предоставления кредитов физическим лицам, чтобы закрыть лазейку для навязывания им дополнительных услуг, повышающих стоимости обслуживания. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму уже этой осенью, пишут «Известия».

Речь в нем пойдет о том, что при объяснении условий кредита банкам придется предлагать два варианта — со скрытыми услугами и без них. Причем кредитор обязан будет предоставить заемщику расчет полной стоимости услуги.

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Изменения коснутся также рекламы кредитных продуктов, чтобы дать гражданам достоверную информацию об условиях ссуды. В регуляторе подчеркнули, что считают поправки о правилах расчета полной кредитной стоимости (ПСК) крайне важными для защиты прав россиян. Во-первых, они позволят заемщику представлять, сколько ему реально придется отдавать за обслуживание кредита, во-вторых, он заранее сможет выбрать лучшее предложение на рынке.

Кроме того, повышен будет так называемый «период охлаждения». Заемщику хотят дать право отказаться от дополнительных услуг в течение пяти дней после даты первого платежа.

Глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил подготовку документа. Он предположил, что Госдума утвердит поправки в первом квартале 2022 года.

Эксперты отмечают, что при изменении правил важно будет добиться их одновременного исполнения, иначе какие-то участники рынка получат преимущество. Кроме того, гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров считает, что нововведение резко ограничит доходы отдельных компаний, так что они уйдут из реестра, а теневой сегмент возрастет.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме дать Центробанку полномочия ограничивать объемы потребительских кредитов, предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями. Предполагается, что эта мера также позволит охладить рынок потребительского кредитования, рост которого в последнее начал беспокоить руководство регулятора.