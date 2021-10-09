Назван способ взять автокредит без ущерба для кошелька

Финансист Шорников посоветовал не тратить на машину в кредит более половины дохода

Оформляя кредит на покупку автомобиля, заемщику нужно правильно рассчитать долговую нагрузку. Это посоветовал директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников, передают РИА Новости.

Он объяснил, что выплатить автокредит без ущерба для кошелька можно, если стоимость машины не превышает годовой бюджет семьи. Также важно, чтобы сумма платежа не превышала 50 процентов гарантированного дохода, добавил эксперт.

Ранее руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко назвала способ избежать переплаты за автокредит. Она пояснила, что при выборе условий кредита следует обратить внимание на наиболее выгодный, без ежемесячной комиссии за внесение платежа. Кроме того, банки, в которых у кредитора еще есть какой-то продукт, например, зарплатная карта, часто предоставляют бонусы.