Раскрыты причины переплат в магазинах

Польское издание Interia перечислило главные причины, почему клиенты переплачивают в магазинах.

Так, первой причиной переплат автор статьи назвал детей. Они гораздо чаще, чем взрослые, поддаются простым эмоциям, ведь они не осознают, какими будут последствия. При этом часто взрослые сдаются перед требованиями детей и в итоге покупают желанный товар.

Кроме того, голод не способствует принятию рациональных решений, поэтому в итоге клиент выходит из магазина с полной корзинкой. В результате многие продукты долго лежат в холодильниках и кухонных шкафах и в итоге портятся.

Также покупатели нередко избегают развесных товаров. Иногда может оказаться так, что точно такой же продукт, но упакованный производителем, стоит в два раза дороже.

Другой ошибкой журналисты считают тележку. Так, в обычную тележку на колесах помещается такое количество продуктов, какого хватит на несколько недель. Если там всего лишь несколько предметов, то покупателю кажется, что этого мало и он старается ее заполнить.

Автор статьи посоветовал составлять список продуктов и ходить в магазин, когда там нет скопления покупателей. Кроме того, отправляясь за покупками, например, каждую среду, есть вероятность упустить акции, которые закончились накануне. Также не рекомендуется дегустировать продукты в супермаркетах.

Для экономии стоит отказаться от привязанности к определенным маркам товаров, ходить по нескольким торговым точкам, чтобы сравнить цены, обращать внимание на экран у кассы, не покупать про запас скоропортящиеся продукты, не игнорировать рекламные проспекты и купоны.

Ранее руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко назвала способ избежать переплаты за автокредит. Она пояснила, что при выборе условий кредита следует обратить внимание на наиболее выгодный, без ежемесячной комиссии за внесение платежа. Кроме того, банки, в которых у кредитора еще есть какой-то продукт, например, зарплатная карта, часто предоставляют бонусы.