В ЦБ раскрыли уловки банков при страховании заемщиков

Страховка жизни и здоровья заемщика часто содержит условие, что защита начинает действовать через определенный срок после заключения контракта. Тем не менее, подобная практика неуместна, потому что клиенты заинтересованы в действии полиса с момента получения займа. Об этом изданию «Известия» заявили в пресс-службе Центробанка (ЦБ).

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В ЦБ также рассказали, что некоторые банки могут включать в договоры при оформление кредита дополнительные страховые риски, которые не оказывают влияния на условия займа. При этом такие риски могут составить значимую часть цены полиса, который продается вместе с кредитом, и достигать 120 тысяч рублей, в то время как основные риски не превышают 30 тысяч рублей. Отмечается, что, помимо этого, банки часто не сообщают о возможности отказаться от дополнительных рисков без ухудшения ставки по кредиту и в некоторых случаях списывают страховую премию со счета заемщика без подтверждения.

Стандартизация продуктов кредитного страхования жизни и введение требований обязательного предоставления информации клиенту могли бы стать путями решения данной проблемы, добавили в Центробанке.

Ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков рассказал, что в первой половине 2021 года средний уровень зарплаты у россиянина, который решил взять кредит, составил 28 тысяч рублей. Эксперт объяснил, что под этой суммой подразумевается регулярный доход потенциального заемщика, который тот смог подтвердить кредитной организации. Волков предупредил, что для комфортной выплаты кредита гражданам стоит рассчитать показатель долговой нагрузки, соотнеся сумму ежемесячных платежей с ежемесячными доходами и убедиться, что оставшихся на проживание средств будет достаточно.

