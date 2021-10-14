Курортные города отличились самым сильным ростом цен на квартиры

Российские риелторы перечислили города, где сильнее всего по итогам третьего квартала 2021 года (в сравнении с тем же периодом 2020-го) подоражала недвижимость на вторичном рынке. Самый заметный рост цен на квартиры зафиксировали в Сочи (в 1,8 раза) и Краснодаре (в 1,7 раза), сообщает РБК со ссылкой на специалистов «Авито-Недвижимость».

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Квартиры во «вторичке» в среднем по стране подорожали на 31 процент в сравнении с третьим кварталом 2020 года, достигнув показателя в 74,2 тысячи рублей за квадратный метр, подчеркнули аналитики. Средняя цена за квадрат в Сочи к концу сентября составила 212,9 тысячи рублей, а в курортном городе Краснодаре, который тоже отличился сильным ростом стоимости жилья — 94,7 тысячи рублей.

На третьем месте в топе городов по положительной динамике роста цен на объекты вторичного рынка Калининград (+1,6 раза). В Севастополе и Омске стоимость подобных квартир увеличилась на 43 и 42 процента соответственно.

Ранее специалисты агентства «ИНКОМ-Недвижимость» предрекли рынку вторичного жилья в Москве снижение спроса и цен на квартиры. Показатель числа внесенных за объекты авансов в сентябре 2021-го на 40 процентов отстает от прошлогоднего. При этом эксперты считают, что резкого падения цен на столичное жилье ждать не стоит, стоимость «вторички» будет уменьшаться постепенно.