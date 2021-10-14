Живущая в железной бочке россиянка отказалась от переезда

Жительница Омска Светлана Чернова, которая на протяжении 35 лет занимала ржавую железную бочку, отказалась от переезда. Об этом представители местной администрации рассказали РИА Новости.

Россиянке предложили переехать из бочки в геронтологический центр, который предоставляет социальное обслуживание гражданам старших возрастных групп. Однако женщина отказалась и попросила власти провести в существующее жилье электричество.

В администрации отметили, что они приезжали к женщине в апреле, сентябре и октябре 2021 года. Ей также предлагали поселиться в доме-интернате, но она не согласилась.

Ранее ситуацию с Черновой взял на контроль председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин. Он поручил региональному Следкому разобраться в обстоятельствах нарушения прав жительницы.

Об условиях жизни Черновой стало известно в октябре. Она переехала в бочку в 1980-х годах, когда работала на омском заводе и стояла в очереди на получение однокомнатной квартиры. Бочка должна была стать временным жильем, однако вскоре завод закрылся, и женщина не смогла получить жилье.