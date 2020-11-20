Россиянка отказалась от новой квартиры и осталась в бараке с крысами

Жительница Хабаровска отказалась переехать в квартиру, которую ей выделили в рамках программы расселения ветхого жилья, и осталась жить в аварийном бараке 1940 года. Россиянка объяснила свое решение тем, что ее не устраивает район города, где находится новая жилплощадь. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

В мэрии рассказали, что 71-летняя пенсионерка по имени Светлана Столкинер проживает в доме на улице Данчука вместе с племянницей и одним из своих сыновей. Однако по документам у пожилой женщины в общей сложности прописаны десять человек — ее дети и внуки. В 2019 году местная администрация предоставила семье квартиру на улице Аэродромной, но родственники так и не переехали, несмотря на то, что жаловались на разрушающийся в бараке потолок, потрескавшиеся стены, некачественную проводку и бегающих крыс. По словам пенсионерки, в районе, где она проживает на данный момент, у нее налажена жизнь. «У меня здесь работа, поблизости живут родные, знакомые, а там — никого», — пояснила Столкинер.

Представитель администрации, занимающаяся жилищными вопросами, Светлана Пискун прокомментировала желание пенсионерки остаться в прежнем районе и заявила, что на улице Данчука нет квартир, которые бы подошли семье по условиям программы расселения. По словам Пискун, из барака съехали все семьи кроме Столкинер. Чиновница предложила родственникам после переезда разменять жилплощадь на другие в понравившемся районе, но они не оценили идею. Пискун отметила, что женщина также не оплачивает содержание новой квартиры, и этот вопрос с ней будут решать судебные приставы.

По планам жилищной организации города на месте барака в будущем хотят построить детскую площадку, однако пока сотрудники вынуждены содержать разрушающееся здание и приводить помещение в порядок, так как пустующие квартиры иногда занимают бездомные. «Приходится прикладывать немало усилий для поддержания здесь общественного порядка, чтобы избежать пожара и прочих возможных эксцессов», — рассказал директор управляющей компании Александр Чащин.

В октябре 2020 года агентство «НДВ-Супермаркет Недвижимости» провели исследование и пришли к выводу, что доля сделок по схеме trade-in, предусматривающей покупку новой квартиры с одновременной продажей имеющейся, на московском рынке жилья не превысила показатель 2019 года, равного 20 процентам. Риелторы заметили, что жители столицы отказывались активно менять старые квартиры на новые. При этом эксперты заявили, что развитию такой схемы препятствуют и застройщики, которые сами не готовы работать в подобных условиях.

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