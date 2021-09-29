Россияне назвали главные причины для переезда

Больше половины россиян хотя бы раз меняли свое место жительства, показал опрос, проведенный ВТБ (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»). Главным поводом для переезда в пределах одного города граждане назвали улучшение жилищных условий, для отъезда в другой город — переход на новую должность или новое место работы.

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На третьем месте среди причин для переезда — изменение семейного положения. В пределах одного населенного пункта из-за этого меняли место жительства чуть больше трети респондентов; среди тех, кто переехал в другой город, — около 20 процентов. Каждый пятый из тех, кто переехал, сообщил, что поменял город для улучшения качества жилья или для обучения в вузе. 14 процентов переехали в другой населенный пункт еще в детстве вместе с родителями.

Как выяснили интервьюеры, большинство россиян (71 процент) хотя бы раз в жизни переезжали в пределах одного населенного пункта, в другой город перемещались 55 процентов респондентов. В будущем мечтают переехать на новое место 55 процентов россиян (но не более двух раз).

Ранее в сентябре был назван способ удержать россиян от переезда в крупные города. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что проблему массовой миграции граждан можно решить за счет формирования качественной среды в малых поселениях.