Россияне назвали самые привлекательные для переезда города

Самые привлекательные для переезда у россиян города — Москва, Санкт-Петербург и Сочи, однако большинство не готовы куда-либо переезжать. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

Так, более половины респондентов (51 процент) заявили о неготовности к переезду в другой город. 22 процента опрошенных россиян хотели бы перебраться в Москву, 14 процентов — в Санкт-Петербург, еще 10 процентов — в Сочи. За переезд в Краснодар высказались восемь процентов участников опроса, еще три процента хотели бы жить в Калининграде, Екатеринбурге или Казани. Еще по два процента опрошенных граждан назвали привлекательными для переезда Новосибирск, Ростов-на-Дону или Нижний Новгород . По одному проценту респондентов высказались за переезд в Воронеж, Самару, Владивосток, Красноярск, Волгоград, Уфу, Пермь, Хабаровск, Челябинск или Омск.

Среди основных причин для переезда 38 процентов опрошенных россиян назвали карьерный рост и высокую зарплату. При этом такие причины назвали 75 процентов желающих жить в Москве и 63 процента готовых перебраться в Санкт-Петербург. Каждого пятого привлекает развитая инфраструктура в названных городах для переезда, еще 16 процентов хотят сменить город проживания из-за суеты и стресса, а также ради моря, озер или гор. Еще 15 процентов опрошенных указали на более высокое качество социальных услуг и возможности развития для детей. Еще для 13 процентов россиян важна хорошая экология.

В исследовании приняли участие более девяти тысяч пользователей сервиса из всех российских регионов.

Ранее опрос сервиса «Авито Недвижимость» показал, что с начала пандемии коронавируса, в период с марта 2020-го по февраль 2021-го, 16 процентов россиян переехали жить в другой город. Массово менять место пребывания граждан побудило простое желание пожить в другой обстановке — это вариант ответа выбрали 44 процента из числа тех, кто переезжал.