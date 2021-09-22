Минтруд озвучил МРОТ на 2022 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году составит 13 617 рублей. Такой размер озвучил глава Минтруда Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что по сравнению с 2021 годом показатель вырастет на 6,4 процента.

По словам Котякова на росте МРОТ сказался тот факт, что в некоторых отраслях произошло увеличение зарплат, это привело к росту медианной зарплаты (величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже — прим. «Ленты.ру»).

Ранее о росте МРОТ говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Он анонсировал рост минимальных зарплат у трех миллионов россиян.

В беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказывал, что увеличить МРОТ в будущем году удастся благодаря новой медианной методике расчета этого параметра. Политик уточнил, что МРОТ устанавливается федеральным законом. Его рассматривают параллельно с проектом бюджета на ближайшие три года.

В 2020 году была принята методика расчета, по которой МРОТ определяется как 42 процента от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.