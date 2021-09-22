Россиянам пообещали увеличить МРОТ

Премьер-министр Мишустин: размер МРОТ со следующего года превысит 13,6 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2022 года увеличится до 13,6 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на видеоконференции с правительством.

Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти 3 миллионов человек Михаил Мишустин о повышении МРОТ

Как удалось?

Повышение минимального размера оплаты труда в следующем году стало возможным благодаря новой медианной методике расчета этого параметра, пояснил в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

У нас принята новая методика медианная, когда высчитывается средняя заработная плата и умножается на коэффициент инфляции Ярослав Нилов о новой методике рассчета МРОТ

Как пояснил Нилов, сначала формируется МРОТ, его рассматривают параллельно с проектом бюджета на ближайшие три года. По словам депутата, удовлетворяют то предложение, которое соответствует размеру минимального размера оплаты труда.

Что есть что?

Медианной зарплатой, в отличие от средней, называется такой уровень оплаты труда, что половина работников в стране получает больше, а половина — меньше.

12 792 рубля составляет МРОТ в 2021 году

Согласно действующему механизму, МРОТ равен 42 процентам от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, в 2020-м был 12 130 рублей. В Минтруде ожидают, что к 2025 году минимальная зарплата для россиян, работающих на полную ставку, превысит 16 тысяч рублей в месяц.

Материалы по теме Идите на свет Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги? «У людей психологический надлом» Молодые россияне уезжают из России в поисках лучшей жизни. Почему они все чаще возвращаются?

Обсуждения

За последние месяцы, особенно в преддверии выборов в Государственную думу, вопрос повышения минимального размера оплаты труда нередко становился одной из главных темой многих политиков. Некоторые партии предлагали этот показатель повысить до 20-25 тысяч, в то время как другие высказывались за его полную отмену.

В конце августа первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал отказаться от МРОТ как от избыточного параметра. По его мнению, все параметры можно привязать к прожиточному минимуму.

Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. Николай Арефьев о ненадобности МРОТ

Вице-премьер Татьяна Голикова высказалась против такого предложения, заявив, что отмена МРОТ в ближайшее время приведет к хаосу, так как минимальная зарплата и прожиточный минимум имеют разную экономическую сущность.

Сегодняшнее законодательство устроено таким образом, что просто отмена — это хаос. Нужно очень четко отвечать на вопросы, для чего нужен МРОТ, какой он Татьяна Голикова о перспективе отмены МРОТ

Материалы по теме С барского плеча В России подняли подоходный налог для самых богатых. Как это поможет бедным? На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

Реальное положение дел

По данным Росстата, оказалось, более половины жителей России оказались недовольны размером своей зарплаты, хотя график работы и условия труда их устраивают. В исследовании приняли участие 60 тысяч домохозяйств по всей стране. При этом, выяснилось, что мужчины немного чаще говорили, что довольны зарплатой, чем женщины — 46,4 против 41,3 процента.

Между тем исследование университета «Синергия» показало, что больше 60 процентов россиян тратят на еду около половины своего ежемесячного дохода. При этом абсолютное большинство россиян (96,3 процента) заметили рост стоимости продуктов в последние месяцы.

