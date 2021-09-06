Невозможность отмены МРОТ в России объяснили угрозой хаоса

Отмена минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России, к чему призывают отдельные политики, угрожает хаосом для экономики. Об этом на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

МРОТ и прожиточный минимум имеют разную экономическую сущность. Исходя из нынешних формулировок в законодательстве, просто взять и объединить эти два термина невозможно, объяснила она.

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В конце августа покончить с МРОТ призвал зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

По его мнению, за 30 лет россияне просто привыкли к такому параметру, но в действительности он избыточен. Депутат уверен, что привязка к МРОТ налогообложения и административных штрафов приносит больше вреда, чем пользы.

В настоящее время МРОТ в России составляет 12 792 рубля, это 42 процента от медианной зарплаты. С 1 января 2022 года он должен вырасти до 13 617 рублей в месяц. В настоящее время по уровню минимальной оплаты труда Россия проигрывает Украине.