В Госдуме предложили поднять МРОТ до 20 тысяч рублей

Депутаты от партии ЛДПР предложили с 2022 года увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей. Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение в Государственную думу. Об этом один из авторов документа, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов​​​ рассказал в своем Telegram-канале.

Низкий МРОТ уводит работоспособное население в теневой рынок, снижает совокупный спрос, обеспечивая тем самым спад производства, тормозит рост зарплат и пособий. В итоге — «придерживает» показатели ВВП страны и во многом приводит к росту социальной напряженности. Ярослав Нилов о побочных эффектах низкого МРОТ

Политик добавил, что законопроект в рамках поправки к закону «О минимальном размере оплаты труда» будет внесен в ближайшее время и должен быть рассмотрен новым составом Государственной Думы осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на будущий год. Дополнительные финансовые затраты на реализацию инициативы составят 1,2 триллиона рублей.

Нынешняя ситуация

12792 рубля в среднем составляет МРОТ в 2021 году

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Сумма минимального размера оплаты труда разнится по стране. Сейчас в среднем по России МРОТ составляет 12792 рубля. В 2020-м он равнялся 12 130 рублей. Если цифры не изменятся, то в 2022-м он составит 13 393 рубля, а в 2023-м — 14 170 рублей. В Минтруде ожидают, что к 2025 году минимальная зарплата для россиян, работающих на полную ставку, превысит 16 тысяч рублей в месяц.

Планы правительства

Ранее о повышении МРОТ говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в ближайшие два года показатель может увеличиться на 4,7 процента, а в 2023 году — на 5,8 процента. Однако, как подчеркнула вице-премьер, эти цифры предварительные, и их реализация будет зависеть от текущей ситуации в экономике.

Законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 13 617 рублей в месяц. Принятие законопроекта обеспечит повышение заработной платы около 4,7 миллиона работников. Татьяна Голикова о повышении МРОТ

Риторика

За последние месяцы тему минимального размера оплаты труда поднимали многие отечественные политики. В феврале один из лидеров партии «Справедливая Россия — за правду!» Сергей Миронов говорил о необходимости поднять прожиточный минимум в России выше 31 тысячи рублей, а МРОТ до 50-60 тысяч.

Если человек работает, он не должен быть бедным. Сделаем всё, чтобы в России не было работающих бедных. Поэтому мы будем добиваться повышения МРОТ до справедливого уровня 50–60 тысяч рублей. Когда мы добьемся большинства в Думе, мы зафиксируем в законе цель поднять МРОТ до этой отметки за несколько лет и ежегодно будем повышать этот показатель значительно выше инфляции. Сергей Миронов о намерении повысить МРОТ

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Не остались в стороне и депутаты от КПРФ. Глава комитета Госдумы по образованию и науке, член фракции КПРФ Олег Смолин в марте этого года предложил установить базовый оклад для учителей на уровне менее двух минимальных размеров оплаты труда. По его словам, средние ставки оплаты труда за 18 часов должны быть не ниже средней заработной платы по стране, а не по региону. Только это, уверен депутат, позволит уменьшить неравенство в оплате труда учителей.

Реальная ситуация

В конце 2020 года Росстат провел исследование того, насколько жители российских регионов удовлетворены размером своей заработной платы. Участие в опросе приняли 60 тысяч человек. В результате оказалось, что более половины респондентов недовольны своим заработком, хотя график работы и условия труда их устраивают.

44 процента россиян довольны размером своей зарплаты

По данным ведомства, доля тех, кто считает свой доход с основного места работы удовлетворительным, не превышает 44 процентов от всех жителей страны. Не вполне довольными своим заработком оказались 47,1 процента граждан, совсем не довольными — 8,8 процента. Об удовлетворении своей зарплатой чаще высказывались мужчины — 46,4 процента, чем женщины — 41,3 процента.