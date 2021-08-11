В России предложили повысить МРОТ

В Государственной Думе предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей с 2022 года.. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас МРОТ в целом по России составляет 12 792 рубля, региональные значения показателя разнятся. Поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда» задумали внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и ряд депутатов.

«У нашей фракции ЛДПР принципиальной остается позиция по увеличению минимальной оплаты труда. Мы считаем, что в России труд недооценен», — отметил Нилов.

Политик добавил, что законопроект будет внесен в ближайшее время и должен быть рассмотрен новым составом Государственной Думы осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на будущий год. Дополнительные финансовые затраты на реализацию инициативы составят 1,2 триллиона рублей

Ранее стало известно о росте МРОТ в России. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что повышение зависит от ситуации в экономике. В 2021 году МРОТ в России составляет 12 792 рубля, в 2020-м он равнялся 12 130 рублей.