Названа доля недовольных своей зарплатой россиян

Более половины жителей России назвали размер своей зарплаты неудовлетворительным, однако оказались довольны графиком работы и условиями труда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное Росстатом.

По данным ведомства, доля тех, кто считает свой доход с основного места работы удовлетворительным, не превышает 44 процентов от всех жителей страны. Не вполне довольными своим заработком оказались 47,1 процента граждан, совсем не довольными — 8,8 процента. Об удовлетворении своей зарплатой чаще высказывались мужчины — 46,4 процента, чем женщины — 41,3 процента.

При этом условиями своей работы, по данным специалистов, остались довольны 75,9 процента россиян; режимом работы — 82,8 процента, выполняемыми обязанностями — 77,1 процента. Моральное удовлетворение от труда получают 74 процента жителей страны, а полную профессиональную удовлетворенность — 67,9 процента граждан.

Отмечается, что всего в исследовании приняли участие 60 тысяч российских домохозяйств. Оно проводилось в период с 14 октября по 2 ноября 2020 года во всех регионах России.

Ранее сообщалось, что более 60 процентов россиян тратят на продукты питания около 60,4 процента своего ежемесячного дохода. Почти весь заработок уходит на еду у 16 процентов опрошенных, а у 14,8 процента — примерно треть. Не более пятой части своих доходов отдают за продукты 8,8 процента участников опроса.