В Совфеде назвали предложение упразднить МРОТ несвоевременным

В Совфеде считают, что без МРОТа зарплаты начнут определять «кто в лес, кто по дрова»

Без минимального размера оплаты труда (МРОТ) работодатели будут определять зарплаты сотрудников «кто в лес, кто по дрова». Так член Совета Федерации и председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал инициативу окончательно отказаться от МРОТа. Политик назвал эту инициативу несвоевременной. Свое мнение Рязанский высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев назвал МРОТ анахронизмом, от которого следует окончательно отказаться. По его мнению, ориентироваться необходимо исключительно на прожиточный минимум.

По словам Арефьева, в стране за 30 лет просто привыкли к такому параметру, но в действительности он избыточен. «Оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — подчеркнул он.

Помимо этого, привязка к МРОТ налогообложения и многих административных штрафов больше вредит, чем приносит пользы, считает Арефьев. По его словам, он лично отвязал бы все сборы от этого параметра.

Влияние МРОТа на экономику

Как отметил Рязанский, МРОТ — это показатель, который имеет сильное влияние на экономику, и разговоры о его отмене чрезмерно преждевременны. «Он демонстрирует работодателям дисциплинированное отношение к оплате труда со стороны государства. Мне представляется что немного рано вынесен этот вопрос. Лучше пока обеспечить более высокие темпы роста заработной платы, я имею ввиду МРОТа, чем прожиточного минимума. Это все-таки показатель, который сильно влияет на экономику. На нем завязаны пенсионные и социальные отчисления», — пояснил Рязанский.

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Сенатор отметил, что не согласен с Арефьевым в части того, что нигде в мире не оперируют таким понятием как минимальный размер оплаты труда. «Начнем с того, что минимальные пороги заработной платы в разных вариациях достаточно распространены в мире. В основном в системе рыночной экономики регулируется почасовая заработная плата. У нас есть свой подход», — высказался политик.

Рязанский отметил, что МРОТ является регулируемым государством параметром, на который ориентируются работодатели. В отсутствии этой величины, как подчеркнул сенатор, наниматели будут определять зарплаты «кто в лес, кто по дрова». «В этой связи единообразие может быть достигнуто только вот таким требованием нижнего порога оплаты труда», — резюмировал член Совфеда.

«Мы длительное время, с начала 2000-х годов, имели разноскоростные движения прожиточного минимума и МРОТа. Минимальный размер оплаты труда отставал от прожиточного минимума и только сейчас эти два показателя сравнялись. И я не думаю, что на данный момент стоит поступать столь радикально и отменять последний. Было бы более правильно, использовать условия, которые созданы, для продвижения МРОТа вперед. Вот это сейчас важно», — заключил сенатор.

11 августа депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о повышении МРОТа с 2022 года до 20 тысяч рублей. Рассмотреть его должен уже новый состав нижней палаты, который сформируют после выборов 19 сентября.

По мнению авторов инициативы, низкий МРОТ уводит работоспособное население в сторону теневого рынка труда, что в свою очередь снижает рост зарплат и сдерживает экономический рост. В настоящее время по уровню минимальной оплаты труда Россия проигрывает Украине.