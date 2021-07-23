В России вырастет минимальная зарплата

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году вырастет на 825 рублей, до 13 617 рублей. Об этом говорится в проекте федерального закона, который рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия, пишет «Российская газета».

Сумма рассчитывается как 42 процента от медианной зарплаты за 2020 год. Последняя, по данным Росстата, составляла 32 422 рубля. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты пересматривается не реже чем раз в пять лет.

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В текущем году МРОТ равен 12 792 рубля, в 2020-м был 12 130 рублей. В Минтруде ожидают, что к 2025 году минимальная зарплата для россиян, работающих на полную ставку, превысит 16 тысяч рублей в месяц.

Медианной зарплатой, в отличие от средней, называется такой уровень оплаты труда, что половина работников в стране получает больше, а половина — меньше.

Ранее исследование Росстата показало, что более половины жителей России оказались недовольны размером своей зарплаты, хотя график работы и условия труда их устраивают. При этом мужчины немного чаще говорили, что довольны зарплатой, чем женщины — 46,4 против 41,3 процента.

Между тем исследование университета «Синергия» показало, что больше 60 процентов россиян тратят на еду около половины своего ежемесячного дохода.