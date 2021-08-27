В Госдуме оценили предложение отменить МРОТ фразой «зачем нам этим заниматься?»

Отмена МРОТа приведет к юридической, терминологической и социальной вакханалии. Так глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева отменить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ). По словам политика, ни к каким позитивным изменения в обществе эта инициатива не приведет. Своим мнением глава профильного комитета Госдумы поделился в беседе с «Лентой.ру».

МРОТ в России является анахронизмом, от которого следует окончательно отказаться, и ориентироваться только на прожиточный минимум. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

По его словам, в стране за 30 лет просто привыкли к такому параметру, но в действительности он избыточен. «Оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — подчеркнул он.

Более того, привязка к МРОТ налогообложения и многих административных штрафов больше вредит, чем приносит пользы. Депутат заметил, что он лично отвязал бы все сборы от этого параметра.

Нилов: «А зачем, вообще, мы этим будем заниматься»?

Ярослав Нилов заявил, что когда в стране выработали новую более совершенную систему вычисления МРОТа и прожиточного минимума, было бы как минимум странно отказаться от одной из этих социальных величин. Он отметил, что эти два понятия совершенно друг от друга независимы и их смешение не даст никаких положительных результатов.

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«Это приведет к юридической, терминологической и социальной вакханалии. Придется переписать кучу документов, законов и нормативно-правовых актов. Это позитивных последствий под собой никаких иметь не будет. Цель по увеличению доходов населения таким образом достигнута не будет, юридическая чехарда при этом очевидна и главный вопрос: а зачем вообще мы этим будем этим заниматься?» — высказался политик.

Он заметил, что Россия входит в число членов Международной организации труда и соответствует всем ее требованиям. «Наше законодательство полностью адаптировано под все базовые принципы оплаты труда, которые были выработаны и провозглашены в течение прошлых ста лет», — резюмировал депутат Госдумы.

Нилов в свою очередь предложил собственное дополнение к трудовому законодательству. Он считает, что нужно снова подумать над введением почасовой оплаты труда.

«Мы в свое время предлагали, сохраняя МРОТ, ввести гарантированную ставку рабочего часа, чтобы его оплата была не ниже 150 рублей. Но подчеркну, в таком случае МРОТ должен сохраняться. Потому что если ввести почасовую оплату труда, то есть вероятность того, что работодатели начнут экономить, и это приведет к падению доходов граждан, чего мы допустить не можем. Поэтому должны быть гарантированная величина МРОТа и гарантированная стоимость часа», — поделился своим мнением политик.

Согласно действующему механизму, МРОТ равен 42 процентам от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, с 1 января 2022 года он должен вырасти до 13 617 рублей в месяц.