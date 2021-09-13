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В России проведут эксперимент с зарплатами учителей

Власти проведут эксперимент по новой системе оплаты труда учителей в пяти регионах России
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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В пяти российских регионах пройдет эксперимент по внедрению новой системы оплаты труда учителей. Правительство определило перечень субъектов, где будет протестирована реформа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект постановления кабинета министров.

В рамках реформы власти установят порядок определения должностных окладов педагогов и составят перечни дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения, на основе которых регионы будут формировать размер зарплат учителей.

История реформы

Разработка новой системы оплаты труда российских учителей началась в 2020 году, когда после ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина премьер Михаил Мишустин распорядился, чтобы четыре министерства подготовили предложения по совершенствованию этого механизма. В Минпросвещения тогда заявили, что цель реформы заключается в том, чтобы повысить прозрачность выплат.

Сама по себе идея единой системы оплаты труда учителей не нова. В 2008 году принятие решений о системе оплаты труда и размеров ставок было возложено на образовательные организации. Однако это привело к «многообразию моделей оплаты, оснований для установления компенсационных и стимулирующих выплат, сложности расчета».

Так, зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко обращает внимание на то, что в результате «оплата одной и той же работы может отличаться в пять-шесть раз».

Суть эксперимента

Реформа предполагает сохранение прежней структуры оплаты, состоящей из оклада и компенсационно-стимулирующих выплат, пояснил Авдеенко. При этом правительство будет предоставлять регионам дополнительные расчеты. Кабмин разработает порядок определения размера ставки зарплаты «на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп», а также два перечня — компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения. Размер зарплат учителей будет формироваться на основе этих вводных.

Кроме того, регионы смогут сами назначать дополнительные выплаты, а образовательные учреждения — назначать надбавки сотрудникам за счет получаемых доходов, если они есть. В проекте постановления особо подчеркивается, что в ходе эксперимента оклады и выплаты не могут стать ниже прежних, которые учителя имели ранее. Но при условии, что не изменятся объем работы и основания для выплат.

Кто «подопытные»?

Предполагается, что эксперимент стартует в мае 2022 года в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и Мордовии и продлится один год. Новая система затронет дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного образования.

Как будут финансировать?

Какие суммы будут направлены на выплаты заработных плат учителям станет ясно в апреле 2022 года — за месяц до начала эксперимента. Именно тогда Минпросвещения и Минтруд разработают проекты актов об утверждении порядка расчетов ставок зарплаты и перечней выплат.

По словам Михаила Авдеенко, остается неясным, будут ли власти дополнительно выделять средства из федерального бюджета и в каком объеме. Согласно проекту кабмина, регионы должны будут согласовывать расчеты по зарплатам с Минфином.

Замглавы думского комитета по образованию и науке Любовь Духанина отмечает, что учителя ожидают роста оклада за одну ставку педагогической работы, хотя бы ее доведения до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), однако сейчас даже это сделано не во всех регионах.

Вместе с тем парламентарий отметила, что в некоторых регионах зарплаты учителям все же увеличивают. Духанина напомнила о доплатах за классное руководство на федеральном уровне в размере пяти тысяч рублей. Она напомнила слова Владимира Путина, заявившего, что этого недостаточно и систему необходимо совершенствовать. Однако, отмечает депутат, это невозможно сделать без выделения дополнительных средств. «Возможности оптимизации и перераспределения средств давно исчерпаны», — резюмировала Любовь Духанина.

Единая модель и нехватка кадров

О том, что правительство разрабатывает новую модель оплаты труда учителей, в марте сообщал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он объяснял, что каждая школа устанавливает свою систему оплаты и половина учителей не понимают, как начисляются выплаты.

Министр добавил, что оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону. Также он указал, что в настоящее время важен вопрос омоложения педагогических кадров. В свою очередь, в профсоюзе указали на нехватку кадров в российских школах. Михаил Авдеенко отметил, что реформа может как привлечь в школы молодые кадры, так и отпугнуть их.

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