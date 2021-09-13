На учителях в пяти российских регионах протестируют новую систему оплаты труда

Правительство России определило пять регионов, где в рамках эксперимента протестируют новую систему оплаты труда учителей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, в котором изложены основные идеи реформы.

Разработка новой системы оплаты труда началась в 2020 году. Как отмечается в пояснительной записке, с 2008 года принятие решений о системе оплаты труда и размеров ставок было возложено на образовательные организации, что привело к «многообразию моделей оплаты, оснований для установления компенсационных и стимулирующих выплат, сложности расчета». Как отметил заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, в результате «оплата одной и той же работы может отличаться в пять-шесть раз».

Реформа предполагает сохранение прежней структуры оплаты, состоящей из оклада и компенсационно-стимулирующих выплат. Однако правительство будет предоставлять регионам дополнительные расчеты: порядок определения размера ставки зарплаты «на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп», а также два перечня — компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения. На основе этих вводных регионы будут формировать размер зарплат учителей.

При этом регионы смогут самостоятельно назначать дополнительные выплаты, а образовательные учреждения смогут назначать надбавки сотрудникам за счет получаемых доходов, если они есть. Однако оклады и выплаты не могут быть ниже прежних, если объем работы и основания для их выплаты не изменятся.

О каких суммах пойдет речь, станет понятно к апрелю 2022 года, когда Минпросвещения и Минтруд разработают проекты актов об утверждении порядка расчетов ставок зарплаты и перечней выплат. Сам же эксперимент, как планируется, стартует в мае 2022 года, продлится один год и затронет дошкольные образовательные, общеобразовательные, профессиональные образовательные организации и организации допобразования Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областей и Мордовии.

О том, что в правительстве разрабатывают единую модель оплаты труда учителей, в марте сообщал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По словам министра, каждая школа устанавливает свою систему, и 50 процентов учителей не понимают, как начисляются выплаты. «Регионы выполняют майский указ президента, и средняя зарплата на уровне средней по региону. Но внутри региона разные зарплаты. Мы представим общий подход начисления зарплаты», — подчеркнул министр. Он добавил, что оклад учителей должен гарантированно составлять 70 процентов от средней зарплаты по региону.