В Госдуме объяснили увеличение МРОТ в 2022 году

Увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году удастся благодаря новой медианной методики расчета этого параметра. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал рост МРОТ в будущем году. На видеоконференции с правительством он заявил, что этот параметр превысит 13,6 тысячи рублей. Таким образом, заверил Мишустин, удастся увеличить заработную плату минимум трем миллионам россиян.

Новая методика подсчета

Ярослав Нилов пояснил, что МРОТ устанавливается федеральным законом. Его рассматривают параллельно с проектом бюджета на ближайшие три года. Политик добавил, что удовлетворяют именно такое предложение, которое соответствует размеру минимального размера оплаты труда.

«Бюджет формируется исходя из понимания, каким должен быть МРОТ. Правительство вносит эти проекты закона ежегодно. Соответственно, они рассчитали по новой методике МРОТ и пришли к такой цифре. У нас принята новая методика медианная, когда высчитывается средняя заработная плата и умножается на коэффициент инфляции», — поделился Нилов.

Он сообщил, что от фракции ЛДПР был внесен альтернативный проект закона. Согласно ему, МРОТ предлагается установить не ниже 20 тысяч рублей. «Все уже находится в комитетах, все будет рассматриваться», — сообщил председатель профильного комитета Госдумы.

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Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал отказаться от МРОТ как от избыточного понятия. По его мнению, все параметры можно привязать к прожиточному минимуму.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова высказалась против отмены МРОТ. Она пояснила свою позицию тем, что отказ от этого параметра приведет к хаосу, так как минимальная зарплата и прожиточный минимум имеют разную экономическую сущность.

Закон о новой методике расчета МРОТ президент России Владимир Путин подписал в декабре 2020 года. С того момента она рассчитывается на основании медианного дохода, а не потребительской корзины.